سمويترتش يتطاول على السعودية: لا للتطبيع.. استمروا في ركوب الجمال

وكالات

تطاول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على المملكة العربية السعودية، بعد شرطها إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيعها مع إسرائيل.

وقال سمويترتش خلال مؤتمر لمعهد تزاميت ومكور ريشون اليوم الخميس: "إذا عرضت علينا السعودية التطبيع مقابل دولة فلسطينية، يا أصدقائي، لا شكرًا، واصلوا ركوب الجمال في صحراء السعودية".

أدلى سموتريتش بهذه التصريحات في أعقاب إقرار الكنيست أمس لقانون السيادة على الضفة في قراءة تمهيدية، مخالفًا بذلك موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورغم الضغوط الأمريكية.

وصوّت أعضاء حزبه لصالح الاقتراح، الذي يتناقض عمليًا مع مطالب السعودية - إقامة دولة فلسطينية، أو على الأقل تمهيد الطريق إلى قيامها، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزير المالية في المؤتمر إن الأحزاب اليمينية تعاني من "صدمة" عندما تحتضنها دول العالم، وينتهي الأمر بانفجار حافلات، على حد تعبيره.

وقال أنه مع نهاية ولايته، ستُطبق السيادة الإسرائيلية على الضفة ، رغم المعارضة الأمريكية والرسالة الواضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يسمح لإسرائيل بالضم.