إعلان

ترامب محذرا إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية

كتب : أسماء البتاكوشي

04:22 م 23/10/2025

الرئيس دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وفي تصريح آخر خلال المقابلة، قال ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.

أما بشأن الأنباء المتداولة حول احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لتولّي قيادة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فقال ترامب إنّه سيتخذ قرارًا، دون أن يُفصح عن تفاصيل إضافية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب، إسرائيل الدعم الأمريكي الضفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"