قيادي بحماس: جاهزون للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق ترامب

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، إن ما حدث لجثامين الشهداء الأسرى يكشف إجرام الاحتلال ووحشيته وسياسته في إعدام الأسرى بدم بارد، في الوقت الذي عاملت فيه المقاومة أسراه وفقا لقيم ديننا الحنيف.

وطالب القيادي بحركة حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة، بمحاكمة قادة الاحتلال وملاحقتهم على ما ارتكبوه من جرائم حرب في غزة.

وأضاف إسماعيل رضوان:"جاهزون للبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق ولن نكون ضمن إطار إدارة قطاع غزة مستقبلا".

وفي سياق منفصل، صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة تمهيدية لصالح مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست آفي ماعوز من حزب نوعام، يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن مشروع القانون أُقرّ بأغلبية 25 صوتًا مقابل 24 معارضًا، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع رمزي في هذه المرحلة من العملية التشريعية.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عقب التصويت: "حان وقت فرض السيادة الآن"، مؤكدًا دعمه الكامل للمقترح.

ويأتي التصويت بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل اليمين الإسرائيلي لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.