بسبب الطقس.. أمريكا تتكبد خسائر بـ101 مليار دولار

(د ب أ)

تكبدت الولايات المتحدة خسائر تجاوزت 101 مليار دولار نتيجة العواصف والحرائق الشديدة في النصف الأول من العام الحالي مسجلة رقما قياسيا للخسائر الناجمة عن الطقس السيء.

جاء ذلك وفقا لإحدى قواعد بيانات خسائر الكوارث التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات، والتي أعادت منظمة غير ربحية إطلاقها منذ أن تخلت إدارة ترامب رسميا عن العمل عليها في مايو الماضي.

وفي تحليل جديد نشر يوم الأربعاء، أحصى العلماء الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية القاسية حتى شهر يونيو والتي أصبحت الفترة الأكثر تكلفة منذ بدء تسجيل هذه البيانات قبل 45 عاما.

وقد اعتمدت منظمة المناخ المركزية غير الربحية هذا التحليل، الذي أجرته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لأكثر من عقد من الزمان.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن آدم سميث، العالم السابق في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نواا)، والذي يدير الآن قاعدة بيانات الكوارث للمجموعة: "إن ارتفاع الأضرار مرتبط بالنشاط البشري. سواء كان ذلك مع تفاقم تغير المناخ في الطقس المتطرف أو كيفية اختيارنا للبناء، فإنه يؤدي إلى التعرض للخطر وضعف مقاومته".

جاء جزء كبير من الخسائر في عام 2025 نتيجة الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس.

وأوضح سميث أن انتشار الأعاصير الربيعية والعواصف الرعدية الشديدة في وسط وجنوب الولايات المتحدة يُسبب خسائر تزيد عن 40 مليار دولار، مُضيفًا أن التحليل يستند إلى نفس البيانات والأساليب الأساسية المُستخدمة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.