السلطات الأمريكية: القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار اتلانتا

(أ ب)

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين القبض على رجل كان يعتزم إطلاق النار في مطار أتلانتا، أكثر مطارات العالم اكتظاظا بالمسافرين في إحدى صالات المطار بعد بلاغ من عائلته.

وأوضحت الشرطة الأمريكية في مؤتمر صحفي، إنه تم العثور على بندقية هجومية في سيارة المتهم الذي يبلغ من العمر 49 عامًا من كارترسفيل بولاية جورجيا، مؤكدة أنه وصف خطته خلال مكالمة بالفيديو مع أفراد عائلته ووصفوه بأنه مجرم مدان.

وقالت الشرطة إنها عثرت على بندقية من نوع إيه آر 15 وكذلك 27 طلقة نارية داخل شاحنته الصغيرة القريبة بعد أن تم احتجازه اليوم الاثنين داخل الصالة الداخلية في مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي.