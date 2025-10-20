إعلان

إسرائيل تفتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال المساعدات لغزة

كتب : مصراوي

02:20 م 20/10/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي


أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنها قررت فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم لاستئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم.

قال مسئول أمريكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعهدت بإعادة فتح المعابر على قطاع غزة، صباح الإثنين، بحسب ما نقلت القناة الـ12 العبرية دون ذكر مزيد من التفاصيل.


كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس، وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي كرم أبو سالم إدخال المساعدات غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط