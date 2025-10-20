كييف تعلن إسقاط 38 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 38 من أصل 60 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال سلاح الجو في بيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام ثلاثة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم/كيه إن-23" تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، و60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميليروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 38 طائرة مسيرة معادية فوق شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وأضاف البيان أن ثلاثة صواريخ باليستية و20 طائرة مسيرة أصابت 12 موقعا.

وقال البيان إن الهجوم لا يزال مستمرا، مع بقاء عدة طائرات مسيرة معادية في المجال الجوي الأوكراني.