إصابة شخص إثر اصطدام طائرتين في مطار أمريكي



وكالات

أصيب شخص واحد نتيجة تصادم طائرتين إقليميتين تابعتين لشركة دلتا، أثناء التحرك على مدرج مطار لا جارديا في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الحادث عندما كانت طائرة Endeavor 5155 تتحرك للإقلاع، واصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة Endeavor 5047 التي كانت تتجه إلى بوابتها بعد الهبوط.

وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية حديث الطيار عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، بما في ذلك كسر في زجاج قمرة القيادة وشاشات في قمرة الطائرة.