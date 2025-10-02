إعلان

إصابة شخص إثر اصطدام طائرتين في مطار أمريكي

كتب : مصراوي

08:42 ص 02/10/2025

اصطدام طائرتين في مطار أمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أصيب شخص واحد نتيجة تصادم طائرتين إقليميتين تابعتين لشركة دلتا، أثناء التحرك على مدرج مطار لا جارديا في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووقع الحادث عندما كانت طائرة Endeavor 5155 تتحرك للإقلاع، واصطدم جناحها الأيمن بجسم الطائرة Endeavor 5047 التي كانت تتجه إلى بوابتها بعد الهبوط.

وأظهر تسجيل لمراقبة الحركة الجوية حديث الطيار عن الأضرار التي لحقت بالطائرة، بما في ذلك كسر في زجاج قمرة القيادة وشاشات في قمرة الطائرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصطدام طائرتين في مطار أمريكي مطار أمريكي اصطدام طائرتين مطارات أمريكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنويه هام من تنظيم الاتصالات بتأثر بعض الخدمات بالقاهرة الكبرى صباح اليوم الخميس