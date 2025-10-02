إعلان

فريق قانوني بريطاني يلزم القوات الإسرائيلية بعدم اعتراض سفينة "عمر المختار"

كتب : مصراوي

01:51 ص 02/10/2025

سفينة

وكالات

كشف المنسق العام لسفينة "عمر المختار" الليبية، محمد الحداد، أن شركة خدمات قانونية بريطانية تولت مخاطبة السلطات الإسرائيلية بخصوص السفينة.

وأضاف الحداد، أن شركة الخدمات القانونية ألزمت السلطات الإسرائيلية بعدم اقتحام السفينة وضمان معاملة جميع أفراد طاقمها من مختلف الجنسيات معاملة حسنة دون أي تمييز.

وأوضح الحداد، أن السفينة ستصل فجر اليوم الخميس إلى أحد الموانئ الفلسطينية المحتلة، حيث من المقرر أن يلتقي طاقمها بالفريق القانوني المكلّف بمتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم.

أكد أن السفينة ستعاود الإبحار ابتداءً من يوم السبت المقبل في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، بعد استكمال المهام الموكلة إليها ولقاء الوفود الداعمة.

ومساء الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وجه تعليمات بعدم السماح لسفن "أسطول الصمود" بالوصول إلى غزة تحت أي ظرف.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سيطرة حماس على القطاع الساحلي عام 2007 وحاول ناشطون مرات عدة إيصال مساعدات إلى غزة عبر البحر، سواء خلال الصراع الحالي أو في مرات أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

