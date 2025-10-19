مصادر فلسطينية: اتصالات الوسطاء نجحت في إعادة وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

أكدت مصادر فلسطينية، أن اتصالات الوسطاء نجحت في إعادة الأوضاع داخل قطاع غزة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن أكثر من 130 غارة جوية داخل القطاع.

وقالت المصادر خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن المباحثات الجارية تناقش وضع آلية ملزمة لمعالجة أي خروقات مقبلة في غزة.

ومن جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيعود إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بناء على توجيهات الحكومة الإسرائيلية بعد ما شن سلسلة غارات

وأكد جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأحد، أنه بدأ تجديد تطبيق وقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من تنفيذ غارات على غزة، مضيفًا "جيش إسرائيل سيواصل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسيرد بقوة على أي خرق للاتفاق".