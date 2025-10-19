الزعيم الروحي لمسلمي روسيا يشكر السيسي ويؤكد: وجد لغة لوقف الحرب بغزة

مصراوي

أشاد راوي عين الدين رئيس الإدارة الدينية والزعيم الروحي لمسلمي روسيا، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا إنه وجد لغة لوقف الحرب.

وأكد عين الدبن، في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن الرئيس المصري جاهد من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الحرب باستراتيجية كبيرة، إذ وجد لغة واحدة مع زعماء الدول بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا "لذلك، إننا نشكره".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ يوم 10 أكتوبر الجاري، عقب مفاوضات قادتها مصر وقطر وتركيا وأمريكا في مدينة شرم الشيخ، ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب.

وترأّس الرئيسان المصري والأمريكي، القمة الدولية للسلام في شرم الشيخ، يوم الاثنين الماضي، والتي شهدت توقيع الوثيقة الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، من قِبل رؤساء الدول الأربع الوسيطة، بمشاركة عدد من الرؤساء الأوروبيين والعرب وعشرات المنظمات الدولية.

وتتضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، تبادل الأسرى الأحياء والقتلى وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط متفق عليها، فضلا عن نفاذ المساعدات إلى القطاع.