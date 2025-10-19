انفجار آلية إسرائيلية في رفح جنوبي غزة

أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، دون إشارة إلى الأسباب.

وفي سياق منفصل، أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن الجثة الثانية التي أُعيدت الليلة الماضية لإسرائيل تم التعرف عليها وتعود لأحد الأسرى الإسرائيليين، وبذلك تتعرف تل أبيب على جثتين سلمتهما كتائب القسام الليلة الماضية.

وسلمت حركة حماس حتى الآن رفات 12 من أصل 28 أسيرًا متوفيًا في غزة، وهي خطوة رئيسية في عملية وقف إطلاق النار المستمرة منذ أسبوع والتي تهدف إلى إنهاء عامين من الحرب. وتقول الحركة إن الدمار والسيطرة العسكرية الإسرائيلية على مناطق معينة من غزة أبطأت عملية التسليم.