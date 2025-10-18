إعلان

الصليب الأحمر يتجهز لاستلام جثتي أسيرين إسرائيليين من حماس الليلة

كتب : مصراوي

10:41 م 18/10/2025

الصليب الأحمر في غزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، إنها ستقوم بتسليم جثتي اثنين من أسرى الاحتلال تم استخراجهما الليلة.

وأفادت القناة 12 العبرية، بوصول سيارات الصليب الأحمر في قطاع غزة إلى نقطة الالتقاء مع حماس لاستلام النعوش من الحركة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن من المتوقع أن تُنقل النعوش إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن هناك إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هوية الجثتين. ولم تُعلن حماس نفسها عن هوية الجثتين اللتين ستنقلهما.

وتواصل حركة المقاومة الفلسطينية، تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين القتلى لديها، في إطار المرحلة الاولى من اتفاق إنهاء الحرب في غزة، رغم الصعوبات التي تواجهها في العثور على بعض الجثامين.

