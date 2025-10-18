صحة غزة تعلن تسلمها 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل
كتب : مصراوي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استلام 15 جثمانًا لـ"شهداء" تم الإفراج عنهم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.
وقالت صحة غزة ، في بيان صحفي اليوم: "يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانًا"، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.