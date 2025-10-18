صحة غزة تعلن تسلمها 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استلام 15 جثمانًا لـ"شهداء" تم الإفراج عنهم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت صحة غزة ، في بيان صحفي اليوم: "يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانًا"، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.