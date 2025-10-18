إعلان

صحة غزة تعلن تسلمها 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل

كتب : مصراوي

03:25 م 18/10/2025

صحة غزة تعلن تسلمها 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استلام 15 جثمانًا لـ"شهداء" تم الإفراج عنهم من قِبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر.

وقالت صحة غزة ، في بيان صحفي اليوم: "يرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانًا"، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدًا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استلام 15 جثمان فلسطيني من إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية منظمة الصليب الأحمر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي