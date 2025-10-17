إعلان

زيلينسكي يقترح مقايضة المسيرات الأوكرانية بصواريخ توماهوك الأمريكية.. وترامب يرد

09:49 م 17/10/2025

أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن كييف بحاجة إلى صواريخ توماهوك كروز.

واقترح زيلينسكي أيضًا مقايضة الطائرات الأوكرانية بدون طيار بصواريخ توماهوك الأمريكية، قائلاً إن أوكرانيا لديها آلاف الطائرات بدون طيار التي ننتجها، لكنها لا تمتلك صواريخ توماهوك، لهذا السبب نحتاجها.

وتابع قائلاً: "يمكنهم (الولايات المتحدة) أن يمتلكوا آلاف الطائرات بدون طيار، وهذا هو المجال الذي يمكننا أن نعمل فيه معًا".

وعندما سُئل الرئيس دونالد ترامب عن إمكانية إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، قال إن هذه الصواريخ سلاح تحتاجه أمريكا.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"نأمل ألا يحتاجوا إليها، ونأمل أن نتمكن من إنهاء الحرب دون التفكير في صواريخ توماهوك".

