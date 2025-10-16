الجيش الألماني: عملية إنشاء قوة ألمانية في ليتوانيا تمضي قدما

(د ب أ)

أعلن الجيش الألماني أن عملية إنشاء قوة تابعة له في ليتوانيا، تمضي قدما.

وقال الضابط بالجيش الألماني كريستوف هوبر خلال تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس:" نسير تماماً وفق الجدول الزمني المحدد"، مضيفاً أنه يجري التخطيط للقيام بتدريبات واسعة النطاق في العام القادم، وأردف:"بهذا نقدم إسهاما مهما في قدرات الردع والدفاع لحلف (شمال الأطلسي) ناتو".

ويعمل الجيش الألماني في ليتوانيا على تعزيز اللواء المدرع رقم 45، المنوط به تعزيز حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو. وقد تم إنشاء هذا اللواء رداً على ما يعتبره الغرب تهديدا متصاعدا من جانب روسيا، وقد دخل اللواء الخدمة بشكل رسمي في أبريل/نيسان الماضي. ومن المقرر أن يصبح اللواء جاهزاً للعمل بالكامل بحلول عام 2027، وأن يضم حوالي 4800 جندي بالإضافة إلى نحو 200 موظف مدني تابعين للجيش.

وأوضح هوبر أنه يوجد حالياً حوالي 400 جندي وجندية في الموقع، وذلك بعد لقائه رئيس حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت، راينر هازيلوف، وقال:"عملية البناء مستمرة".

ووجّه هوبر شكره إلى ليتوانيا على دعمها، مشيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة وافقت على توفير البنية التحتية العسكرية، وقال إن هذا الأمر "يتمثل بالدرجة الأولى في توفير الثكنات"، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة ومرافق تدريب ومستودعات تخزين، وتابع:" والأمر الجيد هو أن ليتوانيا تلتزم تماماً بالجدول الزمني".