رسميا.. الحوثيون يعلنون مقتل رئيس هيئة الأركان محمد الغماري

كتب : مصراوي

03:39 م 16/10/2025

محمد عبد الكريم الغماري

وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، المعروفة باسم الحوثيين، مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء محمد عبد الكريم الغماري حسبما نقلت وكالة رويترز.

وقالت الجماعة إن مقتل الغماري جاء خلال "جولات الصراع" مع إسرائيل.

ويُعدّ محمد الغماري ثاني أبرز شخصية عسكرية في صفوف الحوثيين، وقد برز اسمه مؤخرًا مع تصاعد الهجمات التي شنتها الجماعة على السفن التجارية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي يونيو الماضي، كشف الإعلام الإسرائيلي عن قيام جيش الاحتلال باغتيال ما وصفه بـ"شخصية رفيعة"، مشيرًا إلى أن الحديث يدور حول رئيس هيئة الأركان لدى الحوثيين، اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

ويُعتبر الغماري من الشخصيات العسكرية البارزة في صفوف الحوثيين، إذ برز دوره منذ أحداث محافظة صعدة عام 2013 وسقوط العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، حيث كان أحد المشاركين الرئيسيين في تلك الأحداث.

الحوثيون محمد الغماري مقتل رئيس الأركان اليمن

