

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التدخل العسكري الأمريكي لن يكون ضروريا لحل الصراع في غزة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ردا على سؤال حول هذه المسألة: "لا أتوقع حدوث ذلك هناك دول أخرى. لديها جيوش قوية نسبيا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد من حماس التخلي عن السلاح في إطار اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في هذا المسعى.

وأوضح أنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب على قطاع غزة، ما لم تلتزم حركة "حماس" بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري وقبلت بموجبه بنزع سلاحها.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "سي إن إن" ردا على سؤال عما سيحدث في حال رفض حماس نزع سلاحها: "أفكر في الأمر ستعود إسرائيل إلى تلك الشوارع بمجرد أن أنطق بكلمة إذا كان بمقدور إسرائيل التدخل وضربهم فستفعل ذلك".

وفي السياق ذاته، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، بإعداد "خطة شاملة لهزيمة حماس" في غزة في حال تجدد الحرب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي أوعز بإعداد خطة شاملة لهزيمة حماس في غزة في حال تجدد الحرب.

وأوضح كاتس أنه في حال رفضت حماس إعادة جميع المحتجزين ونزع سلاحها، فإن إسرائيل بالتنسيق مع قوة دولية تقودها الولايات المتحدة، ستستأنف العمليات العسكرية بهدف تدمير الأنفاق والمنشآت التابعة للحركة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ونزع السلاح بالكامل من القطاع للقضاء على أي تهديدات ضد إسرائيل.

وأكد كاتس أن الخطة لا تهدف فقط إلى "تحييد" القدرات العسكرية لحركة حماس، بل إلى "تغيير الواقع الأمني في قطاع غزة جذريا بما يضمن أمن المواطنين الإسرائيليين على المدى الطويل"، وفقا لروسيا اليوم.