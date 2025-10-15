إعلان

حماس تتهم الاحتلال باختراق اتفاق وقف الحرب وتدعو الوسطاء لإلزامه بالتعهدات

كتب : مصراوي

11:06 ص 15/10/2025

حركة حماس

غزة - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الأربعاء أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب" على قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم عن قاسم قوله إن "حماس تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى القسام ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة".

وأضاف أن "الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح"، داعيا الوسطاء لإلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار ستسلم حماس جثامين 28 أسيرا إسرائيليا مقابل إفراج إسرائيل عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال الحرب.

