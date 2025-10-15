أوكرانيا تخلي بلدات قرب مدينة كوبيانسك المدمرة بسبب الهجمات الروسية



وكالات

أمرت السلطات الأوكرانية بإخلاء عشرات البلدات قرب مدينة كوبيانسك المدمرة، وعزت ذلك إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة التي تتعرض لهجمات روسية.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، أن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة.

وقال مسؤول آخر في المنطقة المتضررة في وقت لاحق، إن قائمة المناطق التي تقرر إجلاء السكان منها زادت إلى 40 منطقة.

وتتقدم القوات الروسية منذ أشهر صوب مدينة كوبيانسك، التي تنظر موسكو إليها باعتبارها هدفا رئيسيا في زحفها غربا عبر وسط وشرق أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وكانت القوات الروسية قد استولت على المدينة في الأسابيع الأولى من الهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022، لكن قوات أوكرانية استعادتها في وقت لاحق من ذلك العام، وفقا لسكاي نيوز.