نتنياهو: وعدتكم بإعادة الأسرى وأعدناهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وصلته أخبار تفيد بالإفراج عن جثامين الأسرى القتلى خلال الساعات المقبلة.

وأضاف نتنياهو في تصريحات للقناة 12 العبرية، أن بلاده لن تدخر أي جهد أو وسيلة لإعادة جثامين الأسرى، وتابع: "وعدتكم بإعادة الأسرى وأعدناهم".

وكانت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر، الثلاثاء، إن من المتوقع أن تطلق حماس سراح جثامين عددا من الأسرى الإسرائيليين الليلة، كما أن من المتوقع أن تفرج الحركة عن جثامين 4 أسرى آخرين غدا.