هآرتس عن مصادر: لدى حماس معلومات عن العديد من الرهائن القتلى

مصراوي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن التقديرات الأولية بشأن جثامين الأسرى كانت تشير إلى أن عملية تسليم جثث الرهائن ستستغرق عدة أسابيع، إلا أن المفاجأة تمثلت في تسليم أربع جثث فقط حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن حركة حماس تمتلك معلومات حول عدد أكبر من الأسرى القتلى، وليس عن أربعة فقط، فيما تلتزم القيادة السياسية الإسرائيلية الصمت بشأن ما إذا كان التأخير في تسليم الجثث يُعد أزمة في تنفيذ الاتفاق أم مجرد تأخير مؤقت.

ومن جانبها دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بوقف تنفيذ مراحل الاتفاق الأخرى حتى تسلم حماس بقية الجثامين.