قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوثيقة التي تم توقيعها بشأن إنهاء حرب غزة تاريخية.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام: "حققنا معا ما قال الجميع إنه مستحيل وهو السلام في الشرق الأوسط"، وتابع: "الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق".

وأشار ترامب في كلمته إلى أن مرحلة إعادة بناء غزة قد تكون الأصعب، مضيفًا: "أشكر الدول العربية والإسلامية التي مكنتنا من تحقيق هذه الانفراجة".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد وقعا على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة، كما وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتُعقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما قال المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان صحفي.