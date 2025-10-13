كييف تعلن إسقاط 69 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 69 من أصل 82 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق وجنوب البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 82 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل الطائرات ووحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 69 طائرة مسيرة معادية فوق شمال وشرق وجنوب أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 40 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم، و26 فوق مقاطعة أستراخان، و19 فوق البحر الأسود، و14 فوق مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق بحر آزوف، وطائرة واحدة فوق كل من مقاطعة بيلجورود وجمهورية كالميكيا".