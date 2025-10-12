صحة غزة: أوضاع القطاع تتطلب استجابة طارئة

وكالات

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية.

وأكدت الوزارة، أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية لهم، منوهة على أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم الوضع الصحي ويعوق التدخلات الجراحية المعقدة.

وشددت وزارة الصحة في غزة، على أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار مزيد من الوقت.