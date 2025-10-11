أمريكا.. مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار جماعي بعد مباراة كرة قدم

وكالات

أفادت السلطات الأمريكية، السبت، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة، في إطلاق نار جماعي بولاية ميسيسيبي.

وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن رئيس بلدية ليلاند جون لي، إن إطلاق النار وقع قرب منتصف الليل في الشارع الرئيسي بالمدينة، على بعد 120 ميلا شمال شرقي جاكسون عاصمة الولاية.

وأشار لي، إلى أنه تم نقل 4 مصابين جوًا إلى المستشفى، فيما لم يتم احتجاز أي مشتبه بهم.

وكانت بلدية ليلاند أكثر ازدحاما وانشغالا من المعتاد يوم الجمعة؛ إذ كان من المقرر أن تُلعب مباراة كرة قدم في المدرسة الثانوية المحلية احتفالا بالعودة إلى الوطن، في تقليد سنوي داخل الولايات المتحدة، يتم عادة في الخريف، حي يتم الترحيب بالطلاب السابقين للاحتفال بروح المدرسة والمجتمع.