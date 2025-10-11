

مصراوي:

رحّب الاتحاد الأوروبي، بالاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، معتبراً أنها خطوة أساسية نحو وقف فوري لإطلاق النار وضمان إطلاق سراح الرهائن.

وقال الاتحاد في بيان إنّه مستعد للمساهمة في تنفيذ الخطة من خلال "مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة"، داعياً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق دون تأخير، بما يسمح بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في استقرار قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيواصل دعم السلطة الفلسطينية، والإصلاحات الجارية فيها.