منذ منتصف الليل.. 17 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة



وكالات

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات منذ منتصف الليل نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية، أن طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" أسقطت عشرات العبوات الناسفة على أسطح منازل المواطنين في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما ألحق أضرارا جسيمة في الممتلكات.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الدفاع المدني أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى.

واستهدفت غارات إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غربي غزة، فيما أعلن مستشفى شهداء الأقصى عن وصول جثمان القتيل حسني أبو هويشل إثر قصف منزله في مخيم البريج وسط القطاع.

وطالت الغارات منازل لعائلات أبو كميل في حي الدرج، وأبو هويشل في مخيم البريج، والدعالسة قرب مسجد القسام في النصيرات، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا وعدد كبير من الإصابات.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم قصفها المكثف لمناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط تحذيرات من ارتفاع حصيلة الضحايا في ظل صعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى المواقع المستهدفة، وفقا لروسيا اليوم.