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بحوزته 3 سكاكين.. اعتقال شخص حاول دخول مركز الزوار في الكابيتول

05:24 ص الخميس 09 يناير 2025

الكونجرس الأمريكي

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وكالات

ألقت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" القبض على رجل، قالت إنه حاول دخول مركز الزوار بساطور وسكاكين.

وأضافت الشرطة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أثناء الفحص الأمني عند الأبواب الشمالية لمركز زوار الكابيتول، اكتشف ضباطنا وجود ساطور في حقيبة الرجل، وأوقفوا جهاز الأشعة السينية، وألقوا القبض عليه، وصادروا الساطور.

وأشارت إلى أنه تم العثور على 3 سكاكين في الحقيبة، إلى جانب الساطور"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابعت الشرطة أنها أوقفت فحص الزوار مؤقتا أثناء التحقيق في الموقف، ولم تذكر الشرطة اسم الرجل لكنها قالت إنها ألقت القبض عليه بتهمة حمل سلاح خطير.

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار دونالد ترامب الذي كان يشغل منصب رئيس البلاد في ذلك الوقت، مبنى الكونغرس الأمريكي لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020، وفاز بها بايدن.

الكونجرس الأمريكي الشرطة الأمريكية مركز الزوار في الكابيتول
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