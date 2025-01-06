بالفيديو| راكب يهودي يهاجم مضيفة طيران لارتدائها دبوسًا تضامنًا مع الفلسطينيين

القاهرة- مصراوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر راكبًا يهوديًا يهاجم مضيفة طيران ويصفها بأنها "معادية للسامية"، بسبب ارتدائها دبوسًا على شكل بطيخة، والذي أصبح رمزًا للتضامن مع فلسطين.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول من داخل الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، والمتجهة إلى ميامي، الرجل في جدال حاد مع المضيفة وهو يهاجمها لارتدائها الدبوس وعدم السماح له بمغادرة الطائرة.

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وصرخ الراكب قائلا: "أنت تدعمين الإرهاب، أنت معادية للسامية. لماذا تمنعينني من مغادرة الطائرة، هل لأنني يهودي؟ أنت معادية للسامية".

في الوقت الذي أخبرت المضيفة وزميلتها الرجل بأنه لا يمكنه تصويرهما، وفقا للوائح الطيران الأمريكية، كما يتهمانه بوضع يديه عليهما.

ويزعم أن الراكب قيل له إنه لن يُسمح له بالمغادرة حتى حذف الفيديو واضطر إلى انتظار الشرطة لمرافقته للخارج، لكن الرجل ادعى أنه هو الذي اتصل بالشرطة طلبا للمساعدة.

وقال الراكب: "بمجرد وصول الضباط، أخبروهما أنني لم أخالف أي قانون وأنهما هما اللتان تخالفان القانون باحتجازي على متن الطائرة بسبب الغباء وما زالتا ترفضان السماح لي بالرحيل، لذلك انزعج عناصر الشرطة حقا وأخرجوني من الطائرة".

وأضاف: "كان من المحزن للغاية أن يتم التعامل معي كمجرم".

يشار إلى أن الخطوط الجوية الأمريكية أوضحت أنها تحقق في الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي.

وتمنع الخطوط الجوية الأمريكية موظفيها من ارتداء دبابيس غير مصرح بها ولا تشكل جزءا من الزي الرسمي.

وحسب سياسة الشركة، يُسمح للموظفين فقط بارتداء دبابيس صادرة عن الشركة للاحتفال بالذكرى السنوية أو الجوائز، أو دبوس نقابي من منظمة معترف بها من قبل الشركة.

وتسمح الخطوط الجوية الأمريكية أيضا بارتداء دبابيس تحتفل بالخدمة العسكرية بالإضافة إلى دبابيس أخرى محددة تحتفل بالدين أو العرق أو "المثليين".