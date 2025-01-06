زعيمة المعارضة الفنزويلية تدعو إلى التظاهر لإجبار مادورو على التنحي

كاراكاس- (أ ب)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو يوم الأحد أنصارها إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، قائلة في رسالة مصورة إن الرئيس نيكولاس مادورو لن يتنحى من تلقاء نفسه و"يجب أن نجبره على الرحيل".

وحثت ماتشادو أنصارها على التظاهر يوم الخميس المقبل، الذي يسبق بدء ولاية الرئاسة المقبلة في فنزويلا.

وجاءت رسالتها بعد ساعات من تأكيد الحكومة مرة أخرى نيتها اعتقال الدبلوماسي المتقاعد إدموند جونزاليس، الذي يزعم أنه هزم مادورو في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وقالت ماتشادو في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: "مادورو لن يرحل من تلقاء نفسه، يجب أن نجبره على الرحيل بقوة شعب لا يستسلم أبدا. اخرجوا، واصرخوا، وقاتلوا. حان الوقت للثبات، ولجعلهم يفهمون أن هذه هي نهايتهم. انتهى الأمر".

وأوضحت ماتشادو، التي كانت تختبئ لأشهر في مكان غير معلوم لتجنب الاعتقال، أنها "ستكون معهم" يوم الخميس.