البرلمان الفنزويلي يدعو نيكولاس مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

وكالات

وجه رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" الفنزويلي خورخي رودريجيز، دعوة رسمية للرئيس الحالي للجمهورية البوليفارية نيكولاس مادورو، لتولي فترة رئاسية ثالثة في 10 يناير المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رودريجيز على الهواء مباشرة على "تلفزيون فنزويلا" في الجلسة العامة الأولى للبرلمان هذا العام: "نؤكد الدعوة الموجهة إلى نيكولاس مادورو موروس، الذي أعيد انتخابه رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية في 28 يوليو 2024، لتولي منصبه في 10 يناير 2025".

وستجري مراسيم التنصيب وأداء اليمين الدستورية في الساعة 12 ظهرا في القصر التشريعي الاتحادي.

وأشار إلى أن البرلمان ملزم بـ"تشجيع تطبيق القانون ضد إدموندو جونزاليس، الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا لفنزويلا، إذا وطأت قدماه أراضي البلاد، بتهمة الخيانة واغتصاب السلطة".

ولفت إلى أنه سيطالب بإعلان أي شخص يحاول زعزعة السلام في فنزويلا شخصا غير مرغوب فيه.

وفي الجلسة العامة، أعيد انتخاب خورخي رودريجيز رئيسا للجمعية الوطنية "البرلمان" للجمهورية البوليفارية.

في 28 يوليو الماضي، أُجريت الانتخابات في فنزويلا والتي فاز بها رئيس الدولة الحالي نيكولاس مادورو.

وصوت له 51.95% من الناخبين. وحصل خصمه الرئيسي جونزاليس على تأييد 43.18% من الناخبين.

وقالت ماريا كورينا ماتشادو أحد زعماء المعارضة في يوم الانتخابات، إن فريق جونزاليس لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.