"فيديو يوثق لحظة اصطدام طائرتين في أمريكا ومقتل جميع الركاب

وكالات

نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة "CNN" زوايا جديدة للاصطدام الجوي الذي وقع مساء الأربعاء فوق واشنطن العاصمة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الطائرتين بوضوح وهما تحلقان باتجاه بعضهما البعض، ثم تصطدمان وتسقطان في النهر.

Exclusive: CNN obtains videos showing new angles of DC plane crash.



Two newly obtained videos shared by CNN offer fresh perspectives on Wednesday night’s midair collision over Washington, DC. The footage captures both aircraft heading toward each other before a devastating… pic.twitter.com/FXSpGu5un8 — Juan Torres (@juanpodcast1) January 31, 2025

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال عضو في المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة إن المحققين في أسباب تحطم الطائرة يستهدفون تقديم تقرير أولي بالنتائج التي يتوصلون إليها في غضون 30 يوما.

ويأتي الفيديو في الوقت الذي ذكر تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن "طبيعيا" وقت وقوع الاصطدام.

وأظهرت الاتصالات اللاسلكية أن مراقبي الحركة الجوية نبهوا الهليكوبتر إلى اقتراب الطائرة وأمروها بتغيير مسارها. وكان يتواجد مراقب حركة جوية واحد بدلا من اثنين عادة للتعامل مع حركة الطائرات وطائرات الهليكوبتر في المنطقة ليلة الأربعاء في المطار.

وقال مسؤولون إن الاصطدام أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين. وجاءت تصريحات المسؤولين أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.

وأضاف المسؤولون أنه تم انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بالطائرة في وقت مبكر من صباح الخميس، كان موقعها "سيئا بما يفوق التصور".

وقدّم ترامب إفادة صحفية بشأن الاصطدام، الذي حصل بين طائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" وطائرة هليكوبتر "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 شخصا.

وذكر أنه "للأسف لا ناجين" من الكارثة الجوية في واشنطن، مضيفا أن البيت الأبيض لديه "آراء قوية" حول ما أدى إلى الاصطدام الجوي بالقرب من مطار ريغان الوطني.

وتابع: "لم نكن نعرف ما أدى إلى هذا الحادث، لكن لدينا بعض الآراء والأفكار القوية للغاية، وأعتقد أننا ربما نذكر هذه الآراء الآن، لأنني على مر السنين، شاهدت أشياء مثل هذه تحدث".

وأوضح: "نعتقد أن لدينا بعض الأفكار الجيدة، لكننا سنكتشف كيف حدثت هذه الكارثة، وسنضمن عدم حدوث شيء مثل هذا مرة أخرى".