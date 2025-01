"فيديو يوثق لحظة اصطدام طائرتين في أمريكا ومقتل جميع الركاب

وكالات

نشرت وسائل إعلام أمريكية، مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها شبكة "CNN" زوايا جديدة للاصطدام الجوي الذي وقع مساء الأربعاء فوق واشنطن العاصمة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الطائرتين بوضوح وهما تحلقان باتجاه بعضهما البعض، ثم تصطدمان وتسقطان في النهر.

Exclusive: CNN obtains videos showing new angles of DC plane crash.



Two newly obtained videos shared by CNN offer fresh perspectives on Wednesday night’s midair collision over Washington, DC. The footage captures both aircraft heading toward each other before a devastating… pic.twitter.com/FXSpGu5un8