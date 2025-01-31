بعد استشهاده.. أول ظهور لعائلة قائد القسام محمد الضيف

وكالات

بعد الإعلان الرسمي لكتائب القسام عن استشهاد قائدها العام محمد الضيف، ظهرت مشاهد لعائلته وهي تقطن في مركز نزوح شأنها شأن عوائل القطاع النازحة؛ لتنسف بذلك مزاعم وجودها في الأنفاق؛ وفق ما روجه الاحتلال وعملائه، حسبما نقلت تقارير فلسطينية.

اول ظهور لاسره الشهيد القائد محمد الضيف pic.twitter.com/nNJWxSx9lu — محمد قاضي (@MohammedQadi4) January 31, 2025

قائد كتائب القسام في غزة، محمد الضيف، تزوج للمرة الأولى من غدير صيام، ابنة الأسيرة المحررة الحاجة فاطمة الحلبي، التي كانت زوجة القائد الشهيد زياد الحسيني، قائد القوات الشعبية في قطاع غزة. ناضلت فاطمة إلى جانب زوجها ووالدها، كما شاركتها النضال شقيقتها رجاء الحلبي، التي ترأست الحركة النسائية في حركة حماس وكانت عضوًا في المكتب السياسي للحركة. من زواجه الأول، أنجب الضيف التوأم خالد وبهاء وخديجة عام 2010.

أما زوجته الثانية، فهي الشهيدة وداد عصفورة، التي أنجبت منه حليمة عام 2010 وعمر عام 2012، بالإضافة إلى طفليه الصغيرين، علي وسارة، اللذين استشهدا برفقة والدتهما في قصف استهدف منزلهما عام 2014.

محمد الضيف، الذي يُعتبر من أبرز قادة حماس وأهمهم، وُلد في خانيونس عام 1965، وهو معروف بلقب "أبو خالد". وعلى الرغم من حياته السرية والمخفية عن الأنظار، إلا أن الضيف أصبح رمزًا للمقاومة الفلسطينية بسبب دوره الكبير في تطوير استراتيجية المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

‼️🚨حليمة الضيف تنعي والدها قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف . pic.twitter.com/Kkh9WLrkOG — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) January 31, 2025

منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، بدأ الضيف يُعرف بلعب دور بارز في العمليات العسكرية لكتائب القسام، وقد نجح في إخفاء هويته لسنوات طويلة بسبب استهدافه المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

عائلة الضيف، مثل العديد من العائلات الفلسطينية في غزة، تعرضت لضغوطات كبيرة نتيجة للعدوان المستمر من الاحتلال حتى أنها عاشت لسنوات بأسماء مستعارة خوفا من استهدافها، وكانت لها دور بارز في دعم أبناء الحركة الوطنية في فلسطين. وتوفي والده قبل أعوام الى جانب والدته؛ كما ارتقى شقيقه في العدوان الجاري على قطاع غزة مع عائلته بشكل كامل.