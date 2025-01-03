طهران تستدعي السفيرة الإيطالية لديها بسبب احتجاز مواطن إيراني

وكالات

استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الإيطالية "باولا أمادي" لدى طهران بسبب استمرار احتجاز المواطن الإيراني "محمد عابديني" في إيطاليا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا، أدى إلى استدعاء باولا أمادي سفيرة ايطاليا في طهران من قبل مجيد نيلي أحمد آبادي المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية.

وخلال هذا الاستدعاء صرح المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية أن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني تم تنفيذه بطلب من الحكومة الأمريكية وتماشيا مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد ألا وهي أخذ رهائن من المواطنين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف آبادي أن احتجاز المواطن الايراني لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضا مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان ويمكن اعتباره شكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي.

ودعا المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية إيطاليا إلى توفير الأساس اللازم للإفراج عن المواطن الإيراني عابديني في أقرب وقت ممكن من خلال رفض سياسة احتجاز الرهائن، التي تتعارض مع القانون الدولي، وخاصة الإنساني ومنع الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت رجلين بتصدير تكنولوجيا حساسة إلى إيران دون وثائق قانونية تسببت بمقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة 47 آخرين.

ووفقا "لرويترز" اتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في بوسطن محمد عابديني، المؤسس المشارك لشركة مقرها إيران، ومهدي صادقي وهو موظف في شركة "أنالوج ديفايسيز" لتصنيع أشباه الموصلات ومقرها ماساتشوستس، بالتآمر لانتهاك قوانين التصدير الأمريكية.

كما اتهم ممثلو الادعاء عابديني المعروف أيضا باسم محمد عابديني نجفي آبادي بتقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني مما أدى إلى مقتل العسكريين الأمريكيين الثلاثة.

وألقي القبض على عابديني وهو مواطن سويسري من أصل إيراني في مدينة ميلانو الإيطالية بناء على طلب الحكومة الأمريكية التي ستسعى إلى تسلمه.

كما ألقي القبض على صادقي وهو مواطن أمريكي مولود في إيران ويعيش في ناتيك بولاية ماساتشوستس.