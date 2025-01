ضمن بعثة أوروبية.. ألمانيا تخطط لإرسال خبراء لمراقبة معبر رفح

وكالات

قالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الألمانية تخطط لإرسال خبراء في إدارة الحدود للمشاركة في مراقبة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت المصادر، أن الحكومة الألمانية تعتزم تعديل قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2005، كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط، ليسمح التعديل بنشر عناصر مسلحة نظرًا للظروف الأمنية الحالية غير المستقرة والتي تعتبر خطرة على الحراس غير المسلحين، على حد تعبيرهم.

ورجحت المصادر الحكومية أن يكون الخبراء الألمان، في حال إرسالهم، ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد توقف دام سنوات.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضبط معبر رفح قد أُنشئت لأول مرة عام 2005، لكنها علقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد التعاون مع الحركة.

وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارًا من بداية فبراير المقبل.

ويأتي ذلك عقب موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على استئناف بعثة مدنية أوروبية لمراقبة المعبر الحدودي، الإثنين الماضي، حسبما أعلنته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

وقالت كالاس، في منشور على منصة "إكس"، أول أمس الإثنين، إن إعادة نشر البعثة في المعبر ستتيح خروج عدد من المصابين من القطاع لتلقي الرعاية الطبية.

Everyone agrees that EUBAM Rafah can play a decisive role in supporting the ceasefire.



Today, EU Foreign Ministers agreed to redeploy it to the Rafah Crossing Point between Gaza and Egypt.



This will allow a number of injured individuals to leave Gaza and receive medical care.