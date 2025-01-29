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مصر تعلق على التوترات الأخيرة في الكونغو.. وتشكل غرفة عمليات للتنسيق مع رعاياها

01:59 م الأربعاء 29 يناير 2025

الكونغو الديمقراطية

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(وكالات)

علقت مصر، اليوم الأربعاء، على التوترات الأخيرة الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتصريح عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، أنها تتابع أوضاع الجالية المصرية في شرق الكونجو الديمقراطية.

وقامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية في إطار متابعة وزارة الخارجية الحثيثة لأوضاع المواطنين المصريين في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية في ضوء تسارع الأحداث وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية.

وحددت وزارة الخارجية أرقام للمواطنين المصريين الراغبين في الدعم القنصلي في هذه الأزمة.

وأكدت وزارة الخارجية، مواصلتها من خلال سفارتي جمهورية مصر العربية في كينشاسا وكيجالي بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات السلطات المعنية لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

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