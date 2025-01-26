أول رد من الحكومة الإسرائيلية على مقترح ترامب لتهجير سكان غزة: سنسعى لتنفيذه

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إنه سيعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ فكرة مغادرة أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من البلدين استقبال الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال حديثه إلى الصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، اليوم الأحد، أشار ترامب إلى أنه يتعين على مصر والأردن استقبال المزيد من الفلسطينيين، خاصة وأن القطاع "مدمر" بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة، على حد تعبيره.