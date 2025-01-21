تركيا تلمح لإمكانية استئناف التجارة مع إسرائيل بشرط

(وكالات)

صرح رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي إبراهيم أوزتشوركتشي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة على استعداد لاستئناف التجارة مع إسرائيل إذا أصبح السلام في قطاع غزة دائما.

وكانت تركيا قد أعلنت رسميا قطع كافة علاقاتها التجارية مع إسرائيل، قائلة إن العلاقات لن تستأنف إلا بعد ضمان استمرارية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتأتي تصريحات أنقرة في الوقت الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الأحد الماضي، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل.