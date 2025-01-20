قطر تعلن توفير أكثر من مليون لتر وقود يوميًا لغزة

وكالات

أعلنت قطر، اليوم الاثنين، أنها باشرت جسرًا بريًا لتوفير أكثر من مليون لتر من الوقود يوميًا لقطاع غزة خلال الأيام العشرة الأولى من الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "تنفيذًا لتوجيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد دشنت دولة قطر جسرًا بريًا لإمداد قطاع غزة بـ12.5 مليون لتر من الوقود يوميًا خلال الأيام العشرة الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار".

وأكّدت الخارجية أنه وصل اليوم إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم 25 شاحنة محملة بالوقود، ممولة من دولة قطر.

وذكرت الخارجية القطرية أنّ الوقود يُستخدم في إنارة المستشفيات ومراكز إيواء النازحين والخدمات الأساسية.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) تصريحًا لوزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند، أكّدت فيه موقف قطر الثابت ودعمها المستمر الهادف للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ولعبت قطر دورًا كبيرًا مع مصر والولايات المتحدة في جهود الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين في إطار الحرب المدمرة التي بدأت قبل أكثر من 15 شهرًا.