الأمم المتحدة: أكثر من 630 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة

وكالات

قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن أكثر من 630 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة المحاصر، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، قال فليتشر إن أكثر من 630 شاحنة دخلت غزة الأحد، ووصل منها على الأقل 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وأضاف فليتشر:"لا وقت لنضيعه"، موضحًا أنه بعد 15 شهرًا من الحرب المستمرة، فإن الاحتياجات الإنسانية هائلة".

More than 630 trucks with humanitarian aid entered Gaza today, with at least 300 of them going to the north.



There is no time to lose. pic.twitter.com/X3zdKnI790