تقديرات إسرائيلية: حماس تحقق عودة كبيرة في غزة بتجنيد عناصر جديدة

تل أبيب – (د ب أ)

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إنها حصلت هي والقناة 12 العبرية على معلومات تشير إلى أن حركة حماس تحقق عودة كبيرة في قطاع غزة من خلال تجنيد عناصر جديدة.

وذكرت القناة 12 مساء الأربعاء أن قوام مقاتلي حماس وحركة الجهاد الإسلامي معا يصل إلى ما بين 20 إلى 23 ألفا.

وأشارت جيروزاليم بوست إلى أن المعلومات التي كانت قد تلقتها الصحيفة في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الأعداد أقرب إلى حوالي 12 ألف مقاتل.

وأضافت أن الفجوة الكبيرة في تقدير الأعداد تصبح أوضح عند مقارنتها بالأرقام السابقة التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت آخر الأرقام التي تم الإعلان عنها هي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل ما بين 17 إلى 20 ألفا من حركتي حماس والجهاد منذ بدء الحرب.

وكان هناك تباين بين تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو طوال فترة الحرب ببضعة آلاف، مما يجعل بعض التقديرات موضع تساؤل، بحسب الصحيفة.

ففي شهر يونيو، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ما بين 14 ألف إلى 16 ألف مقاتل من حماس أصيبوا بالفعل.

وعلاوة على ذلك، ذكرت الصحيفة أنها علمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 6 آلاف شخص من سكان غزة خلال الحرب، وأنه لا يزال هناك 4300 شخص على الأقل رهن الاعتقال، بينما أعيد 2200 شخص على الأكثر إلى غزة باعتبارهم أقل خطورة.

الأرقام غير منطقية

بالنظر إلى أنه في بداية الحرب، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدد قوات حماس بالكامل كانت 25 ألف فرد، تبدو الأرقام غير منطقية إلا إذا أخذ في الاعتبار أن حماس جندت قوة جديدة بالكامل تقريبا، لتحل محل قوتها القديمة بالكامل.

أما البديل الآخر فهو أنه على الرغم من تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية الحرب بأن قوة حماس كانت 25 ألفا، إلا أن التقديرات السابقة قبل بدء الحرب كانت تقدر أعدادها بـ30 أو حتى 40 ألفا.

وأضافت الصحيفة ليلة الأربعاء أنها أبلغت أن الرقم 40 ألفا كان أكثر دقة.

وتابعت جيروزاليم بوست أن ذلك قد يشير إلى أن غالبية مقاتلي حماس لا يزالون من قوتها الأصلية، بينما أضافت بلا شك آلاف المجندين الجدد.

وكان شهر يونيو قد شهد أول تقارير عن عودة كبيرة لحماس في أعقاب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة في يناير وفبراير وانسحابه من خان يونس في 7 أبريل.

وركزت الصحيفة على أن هذه الأرقام تتناقض مع الإحاطات الأخيرة التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لها ولغيرها، والتي تشير إلى أن معظم شمال غزة تم تطهيره من المقاتلين.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر لم تسمّه، أن الأعداد الإجمالية غير واضحة، وأن نوعية مقاتلي حماس الجدد الذين تزودهم الحركة بالأسلحة أقل بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من الحرب، "نظرا لأن العديد منهم قصر غير مدربين".