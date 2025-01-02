العراق يسلّم "جيفارا الفحيحيل" سلمان الخالدي إلى الكويت

وكالات

أفادت وزارة الداخلية الكويتية، بأنها تمكنت بالتنسيق مع السلطات العراقية من ضبط المواطن الكويتي سلمان الخالدي، الذي يواجه 11 حكما بالسجن.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلا عن مصادر أمنية عراقية، إنها أوقفت سلمان الخالدي (الشهير بـ"جيفارا الفحيحيل")، مؤكدة أنه سيواجه عقوبات بعد تطاوله على البلاد ورموزها القيادية.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها، أن "قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا (بإدارة الإنتربول)، تمكن من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت (سلمان الخالدي)، الصادر بحقه 11 حكما بالحبس واجب النفاذ، والمعمم عنه عربيا ودوليا اعتبارا من تاريخ 4/12/2023 بناء على ذمة أحكام قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت".

وأشار البيان إلى أن الواقعة "بدأت برصد المتهم داخل جمهورية العراق، حيث تشكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم (سلمان الخالدي) قبل تمكنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية، أن "محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا برئاسة المستشار عبد الله العصيمي بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي التطاول على الذات الأميرية وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي".

ويعيش المعارض الكويتي سلمان الخالدي، في العاصمة البريطانية لندن منذ ما يقرب من عامين، غير أنه نال حق اللجوء السياسي هناك منذ بضعة أشهر فقط.