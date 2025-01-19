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سموتريتش: الطريقة الوحيدة لتحويل هزيمة الصفقة هي العودة للقتال

04:05 م الأحد 19 يناير 2025

بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر وتحويل الصفقة إلى خسارة تكتيكية بدل هزيمة استراتيجية هي العودة للقتال.

وأضاف سموتريتش أنه "لضمان تدمير حركة حماس؛ يتعين علينا أن نبقى في الحكومة".

وصرح وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأحد،أنه سيسقط الحكومة إذا لم تعد إسرائيل للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القطاع وإدارته.

وتابع: علينا احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حماس.

بتسلئيل سموتريتش حماس إسرائيل صفقة غزة
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