الأمواج اجتاحت الشوارع.. إعصار البحر الأبيض المتوسط يضرب إيطاليا (فيديو)

وكالات

تعرضت أقاليم في جنوب إيطاليا خصوصًا في صقلية، وسردينيا و كالابريا، أمس السبت، لموجة طقس سيئ نتيجة إعصار البحر الأبيض المتوسط الذي تسبب في رياح قوية وعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وبدورها، أصدرت الحماية المدنية الإيطالية تحذيرات في مناطق عدة باللونين الأحمر والبرتقالي، نتيجة الإعصار الذي تسبب في تعطل الحياة اليومية وإغلاق المدارس ووقف حركة النقل.

كما أصدرت هيئة الأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي في شرق سردينيا وبعض المناطق في صقلية وكالابريا، وباللون الأصفر للمناطق المتأثرة بشكل أقل.

وأعلنت السلطات الإيطالية، إغلاق المدارس في كاتانيا وميسينا، وشمل القرار جميع المرافق التعليمية والرياضية، مع حظر استخدام الدراجات النارية.

كما أعلنت تعطيل حركة السكك الحديدية على خطوط كاتانيا-كالتاجيروني، وسيراكوزا-كالتانيسيتا، وتقليل الخدمات على خطوط أخرى.

🚨🇮🇹MASSIVE TSUNAMI LIKE STORM SURGE HITS SICILY ITALY, SEARCH AND RESCUE TEAMS HAD TO RESCUE OVER 1000 PEOPLE IN THE AREA TWO TORNADOES 🌪️ HIT THE REGION CAUSING MAJOR DAMAGE ⚠️🚨 pic.twitter.com/laHj2nffTD