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الأمواج اجتاحت الشوارع.. إعصار البحر الأبيض المتوسط يضرب إيطاليا (فيديو)

12:55 م الأحد 19 يناير 2025

إعصار- أرشيفية

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وكالات

تعرضت أقاليم في جنوب إيطاليا خصوصًا في صقلية، وسردينيا و كالابريا، أمس السبت، لموجة طقس سيئ نتيجة إعصار البحر الأبيض المتوسط الذي تسبب في رياح قوية وعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وبدورها، أصدرت الحماية المدنية الإيطالية تحذيرات في مناطق عدة باللونين الأحمر والبرتقالي، نتيجة الإعصار الذي تسبب في تعطل الحياة اليومية وإغلاق المدارس ووقف حركة النقل.

كما أصدرت هيئة الأرصاد إنذارًا باللون البرتقالي في شرق سردينيا وبعض المناطق في صقلية وكالابريا، وباللون الأصفر للمناطق المتأثرة بشكل أقل.

وأعلنت السلطات الإيطالية، إغلاق المدارس في كاتانيا وميسينا، وشمل القرار جميع المرافق التعليمية والرياضية، مع حظر استخدام الدراجات النارية.

كما أعلنت تعطيل حركة السكك الحديدية على خطوط كاتانيا-كالتاجيروني، وسيراكوزا-كالتانيسيتا، وتقليل الخدمات على خطوط أخرى.

ودعت السلطات الإيطالية المواطنين إلى تجنب السفر في الحالات غير الضرورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات، مؤكدة ضرورة متابعة تحديثات الطقس من الجهات الرسمية.

وتسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في انقطاع الكهرباء في مناطق عدة، وسقوط الأشجار، وإغلاق طرق رئيسية في مقاطعات مثل راجوزا وكاتانيا.

وتلقت فرق الإطفاء عشرات طلبات الإغاثة في منطقة كاتانيا، بعدما توقفت خدمات المترو والرحلات الجوية، ما تسبب في إلغاء وتأخير عدة رحلات.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير إعصار البحر الأبيض المتوسط على جنوب إيطاليا حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ توقعت هيئة الأرصاد تساقط الثلوج على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر، مع تراكم يصل إلى مترين أو أكثر على جبل إتنا.

البحر الأبيض المتوسط إيطاليا إعصار صقلية طقس سيئ أمطار غزيرة
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