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بعد الهجوم الصاروخي على كييف.. أوكرانيا تدعو للضغط على روسيا

03:14 م الأحد 06 أبريل 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف - (د ب أ)

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى زيادة الضغط على روسيا، وذلك في أعقاب هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت كييف وعدة وأهداف أخرى في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الليل.

وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس" اليوم الأحد، "هذه الهجمات هي رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جميع الجهود الدبلوماسية الدولية. لقد رأى كل شركائنا، الولايات المتحدة، وأوروبا بأكملها، والعالم بأسره، أن روسيا تعتزم مواصلة الحرب والقتل".

وأضاف زيلينسكي أن "الضغط على روسيا لا يزال غير كاف، والهجمات الروسية اليومية على أوكرانيا تثبت ذلك".

وقال زيلينسكي إن روسيا استهدفت أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 1460 قنبلة موجهة، ونحو 670 طائرة مسيرة، و30 صاروخا.

وأضاف زيلينسكي أن "كل هجوم يستهدف شعبنا، وأطفالنا. إنهم يشنون حربا على الأطفال الذين يلعبون في الملاعب".

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