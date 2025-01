إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 33 أسيرًا مقرر أن تطلق حماس سراحهم (صورة)

وكالات

نشرت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذي ستطلق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقام حساب إسرائيل الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، بنشر صورة بأسماء أول 33 أسيرًا من المتوقع إطلاق سراحهم.

