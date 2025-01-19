إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 33 أسيرًا مقرر أن تطلق حماس سراحهم (صورة)
وكالات
نشرت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذي ستطلق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقام حساب إسرائيل الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، بنشر صورة بأسماء أول 33 أسيرًا من المتوقع إطلاق سراحهم.
❤️🎗️— Israel ישראל (@Israel) January 19, 2025
We are waiting for each and every one of you. pic.twitter.com/hys5TbvqU8
وكان أصغر أسيرًا، كفير بيباس، يبلغ من العمر 9 أشهر عندما تم أسره، والآن هو في عمر السنتين. أما شلومو مانتسور البالغ 86 عامًا، فهو أكبر الأسرى عمرًا، ومن المتوقع أن يكون ضمن المجموعة الأولى من الأسرى الذين سيُطلق سراحهم.
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