إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 33 أسيرًا مقرر أن تطلق حماس سراحهم (صورة)

وكالات

نشرت إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذي ستطلق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقام حساب إسرائيل الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، بنشر صورة بأسماء أول 33 أسيرًا من المتوقع إطلاق سراحهم.

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We are waiting for each and every one of you. pic.twitter.com/hys5TbvqU8 — Israel ישראל (@Israel) January 19, 2025

وكان أصغر أسيرًا، كفير بيباس، يبلغ من العمر 9 أشهر عندما تم أسره، والآن هو في عمر السنتين. أما شلومو مانتسور البالغ 86 عامًا، فهو أكبر الأسرى عمرًا، ومن المتوقع أن يكون ضمن المجموعة الأولى من الأسرى الذين سيُطلق سراحهم.