

وكالات

حسبما جاء في بيان لقناة "روسيا اليوم"، أكدت زينب حسن نصر الله، نجلة الأمين العام السابق لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله، أن والدها نال الشهادة التي كان يتمنى أن يختم حياته بها، وذلك خلال كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب.

وأشارت زينب نصر الله إلى أن التشكيك في استشهاد والدها هو أمر غير مقبول، مضيفة أن أخلاقه ومحبته لبيئته ومجتمعه تمنعه من ادعاء الموت لأي سبب، حتى ولو كان لدواعٍ أمنية.

ودعت زينب إلى وقف نشر الأقاويل والبيانات الكاذبة التي تزعم بقاء والدها على قيد الحياة، مشيرة إلى أن انتشار مثل هذه الادعاءات المفبركة لا يخدم الحقيقة، وأن الشهادة كانت أسمى طموح لوالدها.

تجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت تداول أخبار مفبركة وبيانات مزورة تدعي أن حسن نصر الله لا يزال على قيد الحياة، وهو ما نفته تصريحاته الأخيرة عبر أفراد عائلته.