بزشكيان خلال محادثات مع بوتين: العلاقات مع روسيا ذات أهمية استراتيجية شاملة

موسكو (أ ب)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن "العلاقات مع روسيا ذات أهمية استراتيجية وطبيعة شاملة".

وشدد بزشكيان خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سيعطي زخما لتطوير العلاقات الثنائية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية،بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال الرئيس الإيراني: "أنا على ثقة من أنه، من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كافة مجالات نشاط البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة من أن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وسوف تصبح أساسا راسخًا لمزيد من التحرك إلى الأمام".

كما أشار إلى أن "التعاون بين موسكو وطهران على الساحة الدولية والتعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح.

واجتمع الرئيسان بوتين و بزشكيان في الكرملين اليوم الجمعة لعقد محادثات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيسين سوف يوقعان "اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة" تشمل جميع المجالات، من التعاون التجاري والعسكري إلى العلوم والتعليم والثقافة.

يشار إلى أن طهران بحاجة لدعم موسكو بشكل متزايد فيما تواجه مشاكل اقتصادية وانتكاسات عبر نطاق نفوذها في الشرق الأوسط.

ويمكن أن تتعمق المشاكل بعد عودة الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض بسبب سياسته الخاصة "بممارسة أقصى ضغوط" على إيران.

وتتهم كييف طهران بتزويد روسيا بالمسيرات لشن هجماتها ضد أوكرانيا.