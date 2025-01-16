إعلان

سقوط بابا الفاتيكان وإصابته في ذراعه

03:49 م الخميس 16 يناير 2025

البابا فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روما- (أ ب)

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس الأول سقط وأصيب في ذراعه، وذلك بعد أسابيع من حادث سقوط آخر نجم عنه كدمة في ذقنه.

وقال متحدث باسم الفاتيكان في بيان إن البابا لم يكسر ذراعه، ولكن تم تركيب حمالة له كإجراء احترازي.

ويذكر أنه في السابع من ديسمبر الماضي أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.

وقال الفاتيكان إن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا فرنسيس لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.

وجاء في بيان" هذا الصباح، بسبب سقوط في دار سانتا مارتا، أصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن بدون التعرض للكسر. وتم تثبيت الذراع كإجراء احترازي".

هذا المحتوى من

AFP
البابا فرنسيس روما إصابة البابا فرنسيس الأول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسبب دول "آسيان".. سيناتور أمريكية تلقن مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع درسًا قاسيًا- (فيديو)

إعلان

إعلان

لا بيع ولا شراء.. كيف أثرت الرسوم الجمركية على سوق المحمول؟ (صور)
"فيضانات غير مسبوقة".. خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء بالسودان