سقوط بابا الفاتيكان وإصابته في ذراعه

روما- (أ ب)

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس الأول سقط وأصيب في ذراعه، وذلك بعد أسابيع من حادث سقوط آخر نجم عنه كدمة في ذقنه.

وقال متحدث باسم الفاتيكان في بيان إن البابا لم يكسر ذراعه، ولكن تم تركيب حمالة له كإجراء احترازي.

ويذكر أنه في السابع من ديسمبر الماضي أصيب البابا في ذقنه بعد اصطدام بمنضدة سرير نومه في ما يبدو أنه سقوط مما أسفر عن إصابته بكدمة قوية.

وقال الفاتيكان إن سقوط البابا اليوم وقع في سانتا مارتا، وشوهد البابا فرنسيس لاحقا وقد تم تركيب حمالة لذراعه اليمنى.

وجاء في بيان" هذا الصباح، بسبب سقوط في دار سانتا مارتا، أصيب البابا فرنسيس بكدمة في ساعده الأيمن بدون التعرض للكسر. وتم تثبيت الذراع كإجراء احترازي".